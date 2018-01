omicidio

Ficarazzi, trovato cadavere di un palermitano. Possibile omicidio ***VIDEO***

È giallo a Ficarazzi, nel palermitano, dove è stato trovato il cadavere di un uomo...

di Marco Gullà | Pubblicata il: 05/01/2018 - 21:30:42

È giallo a Ficarazzi, nel palermitano, dove è stato trovato il cadavere di un uomo. La vittima un 60enne, Vito D’Alcamo, è stata trovata a terra tra via Pirandello e via Quasimodo. Aveva una ferita alla testa.

Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Bagheria che stanno indagando su quanto successo.

Da accertare se la vittima sia stata colpita o abbia sbattuto la testa sul marciapiede, ma da una prima ricostruzione tutto potrebbe essere scaturito da una lite per un parcheggio o forse un tamponamento, infatti, la vittima sarebbe intervenuta per sedare la lite tra due automobilisti. Sarà l’esame sul corpo eseguito dal medico legale a chiarire le cause del decesso.

Intanto, alcune persone sono state portate in caserma per essere sentite e per valutare la loro posizione in merito.

