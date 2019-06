politica di coesione

Ficarra: ''L'attenzione ai territori siciliani conferma la politica di coesione e non di divisione geografica della Lega''

''Il rapporto tra la Lega e il Sud viene narrato come elemento discriminatorio. Quanto di più falso si continua a dire da parte dei nostri detrattori”, è quanto afferma Elio Ficarra.

Pubblicata il: 19/06/2019

“Un’azione politica, quella della Lega e del governo nazionale, che mette in primo piano l’attenzione dei territori dei comuni della provincia di Palermo. Molto spesso si coniuga male il rapporto tra la Lega e il Sud che viene narrato come elemento discriminatorio nei confronti di quest’ultimo. Quanto di più falso si continua a dire da parte dei nostri detrattori”.

È quanto afferma Elio Ficarra, responsabile degli enti locali per la provincia di Palermo e vice capogruppo al consiglio comunale della Lega.

“Altra cosa, invece, sono i fatti e i numeri che parlano chiaro più delle sterili demagogie. Uno tra i tanti quello degli 800 milioni di euro che il governo ha destinato per quest’anno, attraverso il fondo di solidarietà nazionale, ai 52 comuni siciliani della provincia di Palermo per i danni causati dall’alluvione del 2018. Parliamo di un intervento di quasi 1 miliardo di euro rivolto in modo particolare al settore agricolo che ha visto decimati i propri raccolti e avuto milioni e milioni di euro di perdite economiche”.

“Somme - continua l’esponente leghista - alle quali andranno aggiunti altri 900 milioni da spalmare fino al 2021, che serviranno per la messa in sicurezza e la realizzazione di strutture utili a preservare, ma soprattutto evitare, il ripetersi di danni così rilevanti. Un risultato reso possibile grazie all’impegno del senatore Stefano Candiani sottosegretario all’Interno che, nella qualità di commissario regionale della Lega in Sicilia, è sempre attento al nostro territorio. Un’interlocuzione fondamentale per le istanze che il nostro tessuto economico e sociale chiede, rispetto alla vecchia politica sorda e insensibile a questi temi”.

