Ficus abbattuto, Susinno, sono solo sterili polemiche

Scelta dolorosa quella di sacrificare un albero, ma se si evidenzia l'assenza di sufficienti margini di sicurezza della stabilitÓ, allora bisogna intervenire e farlo pure in fretta.

Non usa mezzi termini il consigliere Comunale Marcello Susinno di Sinistra Comune “quando è messa a rischio la sicurezza dei cittadini occorre intervenire per evitare potenziali situazioni di pericolo”.

Scelta dolorosa quella di sacrificare un albero, ma se si evidenzia l'assenza di sufficienti margini di sicurezza della stabilità, allora bisogna intervenire e farlo pure in fretta. Una Amministrazione attenta ha il dovere di attivarsi per tempo e non serve – dice Susinno – trovare soluzioni postume, sotto l’influenza mediatica; occorre pertanto evitare – conclude Susinno - anche il ripetersi di incidenti come quelli accaduti nel 2009 e nel 2013 proprio al Foro Italico. Adesso occorre al più presto mettere a dimora nuove piantumazioni adatte al contesto del Foro Italico.

