Fiducia Governo, Meloni prepara il suo discorso alla Camera: ''Sarà manifesto programmatico per un'intera legislatura''

Nuovo Governo

Fiducia Governo, Meloni prepara il suo discorso alla Camera: ''Sarą manifesto programmatico per un'intera legislatura''

Palazzo Chigi: ''Esecutivo fortemente politico, darą attuazione agli impegni presi con gli italiani''.

Pubblicata il: 25/10/2022

"Un manifesto programmatico che ambisce ad essere la base di lavoro di un’intera legislatura, a conferma della natura fortemente politica del governo e con l’obiettivo di dare seguito concreto e attuazione agli impegni assunti con i cittadini italiani in campagna elettorale". E' la traccia, spiegano fonti di Palazzo Chigi, del discorso che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni terrà in Aula a Montecitorio, per chiedere la fiducia.

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Governo

