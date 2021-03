vaccino anti-covid

Figliuolo: ''Campagna vaccini accelera, dal 29 marzo oltre 2,8 milioni di dosi''

Il ritmo giornaliero delle vaccinazioni in Italia sta raggiungendo quota 250mila.

La campagna vaccini accelera. Il commissario nazionale per l'emergenza Covid generale Francesco Paolo Figliuolo, ieri in visita in Sicilia, ha parlato "dell’arrivo imminente di un quantitativo importante di vaccini che costituisce la premessa per un cambio di passo effettivo, sempre nel rispetto delle priorità fissate dal Governo”. Ed ha sottolineato come il ritmo giornaliero delle vaccinazioni in Italia stia raggiungendo quota 250mila, e sia destinato a salire ancora.

“Visite come queste si svolgeranno a breve anche nelle altre Regioni, per conoscere da vicino gli sforzi in corso nella campagna vaccinale da parte delle amministrazioni e degli operatori, con l’obiettivo di acquisire e condividere buone prassi, affinché vi sia rapidamente omogeneità di risultati a livello nazionale e nessuno rimanga indietro”, ha spiegato Figliuolo.

"La prossima settimana, che va dal 29 marzo al 3 aprile, arriveranno oltre un milione di dosi Pfizer, oltre 500mila dosi Moderna e oltre 1,3 milioni di AstraZeneca. E questo è il preludio ad aprile per avere nel mese un massiccio afflusso di dosi che permettono di utilizzare gli hub che stiamo andando a realizzare - ha detto il commissario a Messina, dopo avere visitato l'hub vaccinale - Oggi abbiamo sul piatto undici milioni di dosi di vaccino, ovviamente si stanno somministrando e di questo sono contento".

