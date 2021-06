vaccini

Figliuolo: ''La sfida dei vaccini contro il Covid si vince tra giugno e luglio''

Il commissario straordinario all'emergenza: ''Il target della settimana è 550mila dosi al giorno, dalla prossima anche oltre''.

''La sfida dei vaccini contro il Covid si vince tra giugno e luglio, ad agosto ci potrebbe essere una piccola flessione ma approfitto per invitare gli italiani a aderire in massa a questa campagna vaccinale che sta dando i suoi frutti''. Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, a '24 Mattino' su Radio 24, dove ha sottolineato che ''i vaccini in vacanza sono più uno spot che una necessità''.

''C'è già una flessibilità nella prenotazione della seconda dose'', ha aggiunto. ''La Conferenza delle Regioni mi ha chiesto la possibilità di fare in casi particolari la seconda dose in vacanza - ha sottolineato - Ho appena firmato la risposta, per la struttura va bene e ci stiamo organizzando''.

''Per questa settimana il target è fare una media di 550mila vaccini al giorno, dalla prossima gradualmente faremo oltre. Aumentare si può ma è subordinato all'afflusso dei vaccini'', ha sottolineato infine.

Fonte: Adnkronos

