vaccino

Figliuolo: ''Oltre 5 milioni di vaccini entro il 5 maggio''

In arrivo oltre 5 milioni di vaccini entro il 5 maggio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/04/2021 - 09:10:00 Letto 359 volte

In arrivo oltre 5 milioni di vaccini entro il 5 maggio. Il commissario straordinario all'emergenza coronavirus Francesco Paolo Figliuolo ha annunciato nel corso della sua visita in Basilicata l’arrivo dal 27 al 29 aprile a livello nazionale di oltre 2,5 milioni di dosi di vaccini, cui si aggiungeranno ulteriori 2,6 milioni di dosi circa, in arrivo dal 30 aprile al 5 maggio.

Il commissario ha poi evidenziato la positiva sinergia esistente nella Regione tra associazioni, volontari, Protezione Civile, medici, infermieri e operatori socio-sanitari, sottolineando anche l’importante attività di tracciamento attraverso i tamponi condotta dallo scorso novembre presso il drive-in di Potenza dalla Marina Militare.

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!