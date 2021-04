certificato vaccinale

Figliuolo: ''Presto il certificato vaccinale rilasciato dalle regioni''

Il decreto del 22 aprile prevede il certificato vaccinale rilasciato dalle regioni e con codice di valenza nazionale.

30/04/2021

"Il decreto del 22 aprile prevede il certificato vaccinale rilasciato dalle regioni e con codice di valenza nazionale", ha detto il commissario straordinario all'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo.

"Un certificato sia a chi ha fatto le due dosi, o monodose nel caso di Johnson, e sia per chi è guarito dalla malattia; e poi c'è un certificato che dura 48 ore per chi fa il tampone. Con questo certificato sarà data la possibilità ai cittadini di muoversi liberamente in tutta Italia. Quello europeo, il digital green pass, arriverà a giugno. Ma stiamo già lavorando per un certificato nostro che permetterà di muoversi in tutta Europa. Ma sicuramente avere dati confortanti, il calo dell'Rt, la bella stagione e continuare con comportamenti corretti, aumentando le vaccinazioni ci aiuterà ad essere più liberi".

E anche la Sicilia avrà i "green pass", con sei mesi di validità, per chi ha completato il ciclo vaccinale anti Covid e che sarà rilasciato, su richiesta dell'interessato, dalla struttura sanitaria o da chi esercita la professione sanitaria che effettua la vaccinazione. Il pass "covid free" è previsto da una circolare dell'assessorato alla Salute, firmata dal presidente della Regione e assessore per la Salute ad interim e inviata, assieme ai modelli predisposti, a tutti i direttori generali e ai direttori sanitarie delle Aziende sanitarie dell'isola.

Fonte: Adnkronos

