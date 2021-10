vaccino

Figliuolo: ''Questa settimana arriveremo all'80% dei vaccinati''

Oggi siamo a 42 milioni e 700mila cittadini vaccinati, il 79,1% della popolazione.

"Siamo al 79,1% di vaccinati contro il covid-19. Questa settimana arriveremo all'80%". Così il commissario per l'emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo a 'Che tempo che fa' su Rai3. "Ai primi di marzo presentai il piano. Siamo passati da 4,5 milioni e mezzo di somministrazioni a 85 milioni e 150mila, mi sembra quasi un sogno", ha detto Figliuolo ripensando ai dati che caratterizzavano il periodo di marzo, quando fu ospite di Fabio Fazio. Oggi siamo a 42 milioni e 700mila cittadini vaccinati, il 79,1% della popolazione. A metà ottobre è ipotizzabile l'82%. In questa settimana si arriverà all'80%. Già ora siamo all'84% di prima dose e dose unica. Se tutti andassero a fare la seconda dose, da qui a una ventina di giorni si arriverebbe all'84%.

"Stimo che a metà ottobre potremmo avere attorno all'81% di vaccinati e oltre l'85% di prime dosi e dosi uniche - ha detto ancora Figliuolo - Quando è partito il piano, i nostri scienziati parlavano dell'80% di vaccinati per l'immunità di gregge ma non esisteva la variante Delta. L'ideale è vaccinare il più possibile, dobbiamo convincere gli indecisi. Credo che una fetta di questa fascia possa essere convinta. Credo che in parte ci sia paura di quello che viene iniettato, che altro non è che un po' di virus. La longevità che abbiamo nei paesi sviluppati è in gran parte dovuta alle vaccinazioni".

"Io voglio citare i dati delle ultime settimane: la vaccinazione difende dal contagio al 77%, dall'ospedalizzazione oltre il 93% e dalla terapia intensiva e dalla morte il 96%", ha quindi ricordato Fazio aggiungendo: "Molti pensano da soli di farsi dei convincimenti. Io dico confrontatevi con chi sa di scienza davvero".

"Dobbiamo migliorare nella fascia 50-59 e nella fascia 60-69 anni - ha affermato poi Figliuolo - In quest'ultimo periodo vedo che abbiamo prime dosi. C'è stato un exploit nella fascia 20-29 anni, con l'80% di prime dosi. Per quanto riguarda forze dell'ordine e forze armate, si dice che siamo all'82-83% di prime dosi: si stanno facendo verifiche, alcune persone delle forze armate e delle forze dell'ordine si sono vaccinate come categoria. Molti hanno fatto il covid e sono ancora da registrare. Anche qui, chiedo ai medici di parlare con il personale e di convincerlo, per far capire qual è la libertà garantita dal vaccino e che tipo di dovere morale e civico" sia legato alla vaccinazione.

