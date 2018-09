Figuccia chiede maggiori controlli sull'olio

Il deputato Vincenzo Figuccia, ha chiesto al ministero delle Politiche agricole di attivarsi in difesa del made in Italy. La sollecitazione arriva dopo che, nel porto di Palermo sono state sdoganate 800 tonnellate di olio d'oliva tunisino biologico..

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/09/2018 - 12:00:27 Letto 369 volte

Il deputato dell’Udc all’Ars Vincenzo Figuccia, ha chiesto al ministero delle Politiche agricole di attivarsi in difesa del made in Italy e per' garantire standard di sicurezza nel settore agroalimentare. La sollecitazione arriva dopo che, nel porto di Palermo sono state sdoganate 800 tonnellate di olio d’oliva tunisino biologico a dazio zero, che avrebbe dovuto raggiungere i mercati di Sciacca.

Figuccia, che in una nota ha sottolinea: “nei porti italiani vi sarebbero diverse navi cisterna pronte a immettere altro olio tunisino nei nostri mercati, attendendo che la Commissione Ue rinnovi l’esenzione del dazio anche per quest’anno. Non credevo che dopo il ripugnante arrivo nei nostri porti di tonnellate di grano al glifosato proveniente dal Kazakistan – ha aggiunto l’esponente Udc – fosse possibile una cosa simile. Chiedo al ministro Gian Marco Centinaio, di intervenire immediatamente per chiedere all’Ue una forte opposizione al rinnovo dell’esenzione, per intensificare le ispezioni sull’olio in arrivo dall’estero e bloccare questo vergognoso business che porta solo ed esclusivamente a un disastro economico per gli olivicoltori siciliani e per l’intero tessuto economico della regione”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!