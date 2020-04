coronavirus

Figuccia è inverosimile la carenza dei dispositivi di protezione individuale negli ospedali

Sono tante le segnalazioni da parte degli operatori sanitari sulla mancanza di dispositivi di protezioni individuali come tute monouso, mascherine e visiere.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/04/2020 - 17:18:55 Letto 427 volte

“Sconcertanti sono le segnalazioni che continuo a ricevere da parte degli operatori sanitari che operano negli ospedali siciliani, relativamente alla mancanza di dispositivi di protezioni individuali come tute monouso, mascherine e visiere.

Proprio la carenza di queste protezioni, continua ad essere una forte criticità. Basti pensare a cosa potrebbe succedere se un operatore sanitario asintomatico e non a conoscenza di aver contratto il virus non indossasse la mascherina quando parla con i colleghi. Il rischio è che li contagi tutti". A dichiararlo è l’on. Vincenzo Figuccia deputato Udc all’Ars e leader del Movimento Cambiamo La Sicilia.

"Tanti di loro sono anche a contatto con i pazienti e con i propri familiari. Il rischio è quello di portare inconsapevolmente il Covid-19 nelle corsie e nelle proprie case. Ho appreso che nel complesso in tutta Italia , è stata superata quota 10mila contagi da Covid-19 tra tutti gli operatori sanitari. Tra questi sono stati registrati 73 decessi di medici e 23 vittime tra gli infermieri."

"Bisogna lavorare - continua - affinché i casi registrati prevalentemente nelle regioni del nord non si verifichino anche qui da noi. Per prima cosa bisogna limitare al minimo e stretto indispensabile gli accessi di personale alle strutture sanitarie, soprattutto per il personale amministrativo al momento non utile alla causa, e attivare per loro lo smart working. In secondo luogo bisogna provvedere alla sanificazione degli ambienti regolarmente come indicato nelle direttive nazionali e attuare tutte le norme di contenimento previste."

"Infine - conclude Figuccia - punto più importante è quello di dotare subito tutto il personale sanitario di idonei dispositivi di protezione individuali. Tutti questi punti, anche se più volte richiesti dalle varie circolari del Ministero della Salute non hanno ancora trovato piena attuazione negli ospedali siciliani. È inverosimile che questi lavoratori siano costretti a reperirsi da soli i dispositivi per operare in sicurezza. Mi adopererò subito con un’interrogazione attraverso la quale chiedere all’Assessore regionale alla sanità di verificare l’operato dei direttori generali delle nove Asp affinché il personale possa essere messo in sicurezza, al fine di tutelare la loro incolumità e quella di tutti i siciliani”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!