Finanziaria, all'Ars approvata esenzione del bollo auto

In Aula passa emendamento di Forza Italia per l'esenzione del bollo auto, Calderone: ''Una proposta fortemente voluta che adesso è realtà''.

Pubblicata il: 30/04/2020 - 16:05:41

È appena stato positivamente votato in Aula l’emendamento presentato da Forza Italia e inserito nella Manovra in discussione a Palazzo dei Normanni per l'esenzione del bollo auto.

“Avevamo chiesto come Gruppo di Forza Italia l’esenzione del pagamento del bollo auto su tutto il territorio regionale. Dopo aver superato lo scoglio in Commissione Bilancio, adesso anche l’Aula si è espressa favorevolmente. Di conseguenza, per le autovetture sino a 53 Kilowatt (kw) che siano di proprietà di soggetti che non superino i 15 mila euro annui di reddito familiare, non sarà più richiesto il pagamento della tassa automobilistica. Inoltre saranno esentate dal bollo anche le autovetture che indipendentemente dai Kilowatt hanno più di dieci anni di vita. Esentate anche le vetture di proprietà di Associazioni di volontariato e Onlus. Un risultato importante, che testimonia la sensibilità di Forza Italia sia per la classe imprenditoriale che per le fasce più deboli, specie in questo frangente storico”. Lo riferisce il Capogruppo di Forza Italia all’Ars, on. Tommaso Calderone.

