Finanziaria ancora in alto mare, prosegue il caos

Dei 120 articoli approvati dalla commissione Bilancio, la presidenza dell'Ars comunica quelle stralciate...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/04/2018 - 10:33:43 Letto 337 volte

Dei 120 articoli approvati dalla commissione Bilancio, la presidenza dell’Ars comunica quelle stralciate: gli articoli 19, 24 commi 4 e 5, 29 comma 2, 35 comma 8, 107 e 116, “in quanto presentano profili di incostituzionalità”; l’articolo 88, “in quanto la materia deve essere affrontata in un apposito disegno di legge organico da approvare con procedura rinforzata a maggioranza assoluta dei membri dell’Ars, in ossequio all’articolo 13 bis dello Statuto”; gli articoli 1 comma 5, 16 comma 7, 22, 23, 33 comma 5, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76 e 77 “in quanto recano per la copertura finanziaria il riferimento a fondi extraregionali, sia nazionali sia comunitari, e pertanto necessitano della opportuna verifica di compatibilità con le finalità e le procedure di spesa dei fondi richiamati”.

“Riguardo a tali articoli – si legge nella nota -, si invita la Commissione ‘Bilancio’ a voler formulare un’unica norma con valenza programmatica che ricomprenda gli interventi in essi contenuti, distinguendo tra fondi nazionali e fondi comunitari”.

E ancora, stralciato l’articolo 61 “in quanto prevede un contributo a un destinatario di natura privata specificamente individuato; saranno prese in considerazione eventuali riscritture ad opera della Commissione Bilancio volte a superare possibili censure di incostituzionalità”; l’articolo 79 “salva la possibilità di una riscrittura che consenta di superare i dubbi di costituzionalità”.

“Le seguenti disposizioni, pur rimanendo nel testo, saranno – conclude la nota della presidenza dell’Ars – tuttavia stralciate se il Governo o la Commissione, secondo le rispettive competenze, non provvederanno ad una loro riformulazione nei termini di seguito indicati: articolo 8, ‘Interventi per la prima casa”, in merito ai requisiti per accedere al beneficio nonché alle modalità di attuazione della norma; articolo 78, “Tutela per i soggetti appartenenti al bacino ‘Emergenza Palermo’ (PIP), comma 6, affinché sia garantito il non ampliamento del bacino; articolo 87, ‘Zone franche per la legalità’, al fine di prevedere l’intesa con il Ministero dell’interno; articolo 89, ‘Norme in materia di consorzi agrari’, per verificare la possibilità di mantenere la norma nell’ambito di un’interpretazione autentica; articolo 97, ‘Definizione delle sedi farmaceutiche’ per verificare la possibilità di una riformulazione del testo che superi le criticità di ordine costituzionale in materia di tutela della libera concorrenza”.

