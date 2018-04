finanziaria

Finanziaria, governo ancora sconfitto

Terzo ko della giornata per il governo.

28/04/2018

Terzo ko della giornata per il governo: in serata l’aula ha infatti bocciato una delle norme sulle quali si è più discusso durate la seduta di venerdì, l’articolo 8 che prevedeva interventi a favore delle ”giovani coppie” con reddito inferiore a 20 mila euro per l’acquisto, ristrutturazione o costruzione della prima casa.

Una norma che l’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone aveva definito di “giustizia sociale” ma che è stata bocciata con il via libera, a voto segreto (32 favorevoli), a un emendamento soppressivo del Movimento Cinque Stelle. Una ”norma spot” per i deputati PD e 5 Stelle, secondo i quali i pochi fondi a disposizione sarebbero bastati per circa 200 interventi in tutta l’isola. Le opposizioni hanno anche criticato ”l’ambiguità” con la quale si indicavano i criteri di assegnazione dei contributi. Così al momento del voto, nonostante la norma fosse stata riscritta in aula dal governo, è stata bocciata.

Sala d’Ercole ha invece dato l’ok all’articolo 14 che prevede contributi per circa 4,5 milioni alle scuole paritarie primarie e secondarie di secondo grado e all’articolo 15 che, con una riscrittura del governo, incrementa il Fondo di rotazione per gli interventi straordinari a teatri e fondazioni artistiche che passa da poco più di un milione di euro a due milioni. I lavori sono andati avanti ancora per pochi minuti, il tempo di approvare l’articolo 20 che riguarda l’assegnazione finanziaria ai Liberi Consorzi di comuni ed alle Città Metropolitane, quindi la seduta è stata sospesa.

“Il governo è soddisfatto del risultato finora ottenuto. E’ stato un lavoro di reciproco rispetto fra coalizione di governo e opposizione. Era questo l’appello che avevo rivolto alla vigilia, ad una collaborazione senza pregiudizi. e credo di poter dire che è stato ampiamente raccolto”. Così il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci commenta con l’Adnkronos la prima giornata di votazione a Sala d’Ercole della finanziaria. Sedici gli articoli esaminati finora e tre ko registrati dal governo, ma il governatore al termine di una seduta conclusasi poco prima delle 21 è soddisfatto.

