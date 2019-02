tagli della finanziaria

Finanziaria, Milazzo: ''Cultura e teatri non possono essere oggetto di taglio''

Finanziaria, tagli a cultura e teatri, Milazzo: ''Faremo di tutto per ripristinare le risorse, con l'appoggio di Musumeci''

"Cultura e teatri non possono essere oggetto di alcun taglio e non possono essere considerate risorse da mettere in discussione. La civiltà di un popolo si misura dalla considerazione che si ha della cultura. I rappresentanti delle Istituzioni, che vogliono promuoverla, hanno il dovere morale e istituzionale di garantire che la cultura e i teatri vengano difesi". A riferirlo è il Capogruppo di Forza Italia all'Ars, on. Giuseppe Milazzo, a seguito dei tagli in finanziaria.

"Utilizzo come esempio - spiega il Parlamentare - l'esperienza del Teatro Massimo di Palermo, fiore all'occhiello cittadino, che oggi rappresenta un simbolo da perseguire, per fare emergere quanto importanti siano i teatri e la cultura per una Sicilia che ha bisogno di crescere".

"Motivo per il quale Forza Italia - conclude Milazzo - farà di tutto per ripristinare le risorse precedentemente stanziate e oggetto di tagli. Sono certo che il Presidente Musumeci, sensibile alla tematica, appoggerà la nostra iniziativa, evitando così disastri tali da compromettere un mondo che, ribadiscono, essere fondamentale per tutti".

