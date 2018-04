Legge di stabilità

Finanziaria Regione Sicilia, luci e ombre dei nuovi documenti approvati

Nuove assunzioni all’Arpa e aumento agli stipendi dei forestali, ma crescono anche vitalizi e spese per i dipendenti. Tra i votanti c'è anche un deputato ''fantasma''

di Claudio Zagara | Pubblicata il: 27/04/2018 - 18:10:50 Letto 431 volte

Bene ma non benissimo. I nuovi documenti economici e finanziari della manovra di stabilità regionale sono lo specchio di una Regione Sicilia che tira una coperta già corta ancor prima di partire, mentre lotta con i propri annosi vizi. Stamattina l’Ars si è riunita per votare prima il bilancio interno dell’Assemblea, con una seduta-flash, poi la rassegna dei vari documenti della Finanziaria. Nel frattempo disseminate per la città avevano luogo proteste e manifestazioni, con i precari Asu a chiedere la stabilizzazione e i disabili a rivendicare garanzie sul fondo per la loro assistenza, nonostante le promesse del presidente della Regione Nello Musumeci.

Il bilancio interno dell’Assemblea Regionale Siciliana non presenta grandi novità rispetto alla bozza già presentata a dicembre, con una spesa complessiva di 153 milioni di euro e un -4% rispetto all’anno scorso. Male le spese per il personale, che cresce di 333 mila euro arrivando così a 26,3 milioni; malissimo un’altra area critica, quella di pensioni e vitalizi: aumento di un milione di euro. Di seguito gli aggregati di spesa nel dettaglio: costo deputati per indennità e diarie 13,2 milioni di euro, vitalizi 19,8 milioni di euro, dipendenti dei gruppi parlamentari 8,9 milioni di euro, portaborse 3,3 milioni di euro, personale in pensione 51,5 milioni di euro. Numeri che sono la concretizzazione di quanto temuto e paventato nei mesi scorsi con lo scandalo della pioggia di assunzioni dei portaborse, e negli anni riguardo all’annosa questione (regionale e nazionale) dei vitalizi d’oro.

La votazione della Finanziaria vera e propria invece promuove alcuni temi discussi nei mesi scorsi e per i quali sindacati e associazioni di rappresentanza si erano battute con manifestazioni e cortei. Passano quindi le proposte del governo Musumeci: i forestali ottengono l’aumento di 80 euro di media in più al mese, mentre l’Arpa (Agenzia regionale per l'ambiente) apre a nuove assunzioni. Prima però occorrerà un decreto dell’assessorato al Territorio, per delineare la pianta organica e in seguito quantificare i nuovi possibili ingressi. Accolta favorevolmente anche la proroga di trasferimento delle reti Eas dei Comuni del trapanese, ad ottobre. Il personale Eas transiterà all'Esa. Bocciata invece la proposta di unificazione di Istituto ippico e Istituto Zootecnico.

Votazioni che non si sono svolte senza polemiche: in occasione di una di esse sarebbero risultati presenti 67 deputati su 70, ma assenti quattro nel verbale. I conti non tornano, e il vice presidente dell’Ars Giancarlo Cancelleri ha dichiarato che farà di tutto per stanare chi ha fatto il furbo. “Qualcosa non va, disporrò accurate verifiche”, gli fa eco il presidente dell'Ars Gianfranco Micciché.

