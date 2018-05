Finanziaria

Finanziaria, rischio tagli alle autolinee

La nuova Finanziaria appena approvata dall'Ars minaccia tagli alle autolinee.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/05/2018 - 20:39:58 Letto 323 volte

La nuova Finanziaria appena approvata dall’Ars minaccia tagli alle autolinee. Secondo le ditte, private una norma ad hoc approvata per salvaguardare le disastrate casse dell’Amt di Catania, minaccerebbe grossi tagli ai contributi erogati alle autolinee per gestire le tratte meno redditizie ma fondamentali per studenti e pendolari siciliani.

Secondo l’Asstra, l’associazione che gestisce le autolinee, i tagli per il prossimo triennio ammonterebbero ad almeno il 19%. Sotto accusa anche il ripianamento dei debiti Ast, l'Azienda Siciliana Trasporti partecipata dalla Regione che eroderebbe ancor di più le risorse a disposizione.

"Il trasporto pubblico locale su gomma in Sicilia è a rischio - scrivono le autolinee in una nota - a causa dei tagli imposti dalla Finanziaria regionale. L’allarme lanciato dall’Asstra che raccoglie gli operatori del settore, non è stato raccolto dal mondo politico e le conseguenze rischiano di essere a carico della mobilità dei siciliani e dei livelli occupazionali".

“Attendiamo ancora di esaminare nel dettaglio le tabelle definitive, ma dalle notizie avute direttamente dai gruppi parlamentari risulta confermato un taglio medio del 19% per il triennio 2018-2020 nello stanziamento al trasporto pubblico locale previsto nella legge di stabilità approvata dall’ARS - dice Claudio Iozzi presidente di Asstra Sicilia – taglio che potrebbe essere perfino maggiore”. “Non conosciamo infatti – chiarisce il segretario generale Giovanni Foti - l’impatto sullo stanziamento per tutte le aziende della norma ad hoc approvata per la sola città di Catania, in quanto l’associazione è stata informata soltanto a cose fatte, mentre ci sono altre aziende trattate peggio che per fare valere i propri diritti sono state e saranno costrette a ricorrere alle azioni legali”.

"In pratica - si spiega in una nota - il Parlamento ha approvato anche una norma per vincolare una parte dello stanziamento alle esigenze della Amt di Catania e questo rischia di ridurre ulteriormente i contributi per tutte le altre aziende pubbliche e private del settore Tpl". “Restiamo delusi per la mancanza di attenzione alle esigenze dell’intero comparto e fortemente preoccupati per la tenuta delle aziende. Continua a mancare una programmazione efficace sui trasporti e, mentre a livello nazionale vengono confermati gli stanziamenti per creare un contesto stabile ed affidabile, in Sicilia purtroppo si decide di andare nella direzione opposta. Senza correttivi alla manovra spariranno anche i servizi minimi fino ad oggi comunque garantiti, con grave pregiudizio per il diritto alla pubblica mobilità dei cittadini” rincara la dose il vice presidente Antonio Gristina.

“Attendiamo ancora di ricevere dei chiarimenti in merito al taglio operato dal governo regionale, non comprendiamo, inoltre, come possa persistere il ripianamento delle perdite all’Azienda Siciliana Trasporti, a rischio impugnativa da parte di Bruxelles in quanto aiuti di Stato, oltre che rappresentare un cospicuo finanziamento sottratto all’intero comparto. La Regione dovrebbe puntare sull’efficienza qualitativa e quantitativa dei servizi e sul controllo delle percorrenze chilometriche effettivamente esercitate, non su finanziamenti a piè di lista senza alcuna verifica, mascherando con una qualsiasi emergenza le inefficienze gestionali di questo o quel soggetto. Ma di tutto questo nella finanziaria non c’è traccia, anzi con l’ulteriore drastico taglio effettuato si condanna l’utenza a ricevere dei servizi mediocri e insufficienti” denunciano i vertici di Asstra Sicilia.

“Nei prossimi giorni riuniremo gli organi collegiali associativi per decidere come meglio tutelare il patrimonio delle aziende e per capire se esistono ancora margini per potere garantire un minimo di mobilità ai cittadini. Auspichiamo un segnale in tempi brevi dal governo per comprendere le reali intenzioni sul settore, perché non si può più andare avanti sempre e solamente a colpi di tagli ed azioni legali, senza la possibilità di una pianificazione a largo respiro”, conclude il presidente Iozzi.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!