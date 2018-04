disabili in sicilia

Finanziaria, stanziati i fondi per i disabili

Le somme stanziate serviranno per finanziare l’assegno di cura agli oltre 12 mila disabili gravissimi censiti dalle Aziende sanitarie, e per servizi in favore di disabili gravi

30/04/2018

Ammontano a 271 milioni di euro le risorse (regionali, nazionali ed europee) messe a disposizione nel 2018 per la disabilità. Lo prevede il programma di interventi predisposto dal governo Musumeci.

Le somme stanziate serviranno per finanziare l’assegno di cura agli oltre 12 mila disabili gravissimi censiti dalle Aziende sanitarie, e per servizi in favore di disabili gravi. Inoltre il governo ha presentato un emendamento, condiviso con tutto il Parlamento, che stanzia 5 milioni di euro per dare attuazione, dopo 18 anni, all’articolo 14 della legge 328 del 2000, relativo a piani di cura individuali per i disabili.

Nel complesso, le risorse per la non autosufficienza ammontano a 370 milioni di euro. “Il governo – affermano il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci e gli assessori Ippolito e Razza – ha voluto dare corso a una misura che risponde in termini di giustizia a un’importante esigenza sociale. Una scelta strategica annunciata lo scorso anno e mantenuta a seguito dell’approvazione della norma prevista dalla finanziaria”.

