Finanziaria, tre milioni e mezzo per il cimitero dei Rotoli. Gelarda e Caronia: ''Serviranno per quasi 1.800 loculi''

Queste somme serviranno per realizzare quasi 1.800 loculi all'interno del cimitero, seguendo quello che è un progetto redatto dagli uffici comunali.

07/12/2021

«Tre milioni di euro e mezzo all'interno della finanziaria nazionale, da destinare all'emergenza sepolture al cimitero dei Rotoli. Lo prevede un emendamento della Lega, prima firmataria la senatrice Valeria Sudano, alla Finanziaria nazionale.

Quello di trovare nuove risorse per fronteggiare l'emergenza era stato uno degli impegni assunti da Matteo Salvini durante la sua visita a Palermo ed ora, alla prima occasione utile, il nostro partito si è attivato in concreto.

Dopo aver tentato di coinvolgere la Regione, che ha però negato la disponibilità di 15 milioni per il primo stralcio del nuovo camposanto, prosegue quindi l'impegno dei rappresentanti della Lega per trovare soluzioni concrete, nonostante le gravissime responsabilità dell'attuale amministrazione comunale.

Su questo tema, abbiamo più volte denunciato l'immobilismo e l'improvvisazione dell'Amministrazione Orlando, con un esposto alla Magistratura, iniziative di comunicazione e, più di un anno fa, la richiesta di convocare ai Rotoli una seduta di consiglio comunale.

Accanto a quest'azione politica e di denuncia non si è mai fermata quella istituzionale, che ora speriamo possa portare ad un risultato concreto, per restituire dignità e decoro ai tanti defunti in attesa di sepoltura e dare serenità alle loro famiglie».

Lo dichiarano i consiglieri della Lega, Igor Gelarda e Marianna Caronia.

