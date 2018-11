di maio fincantieri

Fincantieri, M5S: ''Vogliamo tutelare e sviluppare questo indotto. Visita Di Maio significativa''

M5s: ''Palermo ha bisogno di sviluppo economico e la visita del Ministro Di Maio ad una realtą importante, non solo per il territorio, ma per l'Italia intera, come quella di Fincantieri, era per noi una tappa obbligatoria''.

24/11/2018

“Palermo ha bisogno di sviluppo economico e la visita del Ministro Di Maio ad una realtà importante, non solo per il territorio, ma per l’Italia intera, come quella di Fincantieri, era per noi una tappa obbligatoria”. Lo affermano i parlamentari del MoVimento 5 Stelle di Palermo, Roberta Alaimo, Steni Di Piazza, Valentina D’Orso, Aldo Penna, Giorgio Trizzino e Adriano Varrica. “Ci sono migliaia di lavoratori qualificati che girano intorno a questo indotto che vogliamo tutelare e sviluppare - dicono i parlamentari che hanno organizzato la visita del Ministro Di Maio a Palermo - Vogliamo garantire loro quella serenità che meritano. L’impegno del Governo è anche quello di capire come intervenire per migliorare un’eccellenza come questa. Il futuro di ogni azienda passa anche dalla formazione”





Prima dell’incontro ai Cantieri Navali i parlamentari di Palermo hanno incontrato anche alcuni lavoratori riuniti in un sit-in fuori dai cancelli: “Ieri abbiamo consegnato al Ministro Di Maio le loro lettere e nelle prossime settimane programmeremo delle riunioni. Il M5S è dalla parte dei cittadini e farà di tutto per portare avanti anche le loro istanze”.

