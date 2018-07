crisi fincantieri

Fincantieri Palermo, non c'è pianificazione. Orlando ''Diventi un cantiere normale''

Il sindaco di Palermo e l'assessora Marano hanno commentato gli sforzi di Comune e Regione per tirar fuori il cantiere dal pantano della crisi

04/07/2018

Costruzione di navi intere ferma al palo dal 2015, circa l'80% dei dipendenti emigrati in altre strutture - anche concorrenti - e investimenti che non arrivano: la situazione economica del cantiere navale Fincantieri di Palermo è tutt'altro che rosea. I dati Cgil presentati ieri aggiungono solo altro peso al fardello che il cantiere porta con sé dal 2010, ultimo anno di lavoro a pieno regime.

Per il sindaco del capoluogo siciliano Leoluca Orlando, "un cantiere di riparazione non è competitivo se non ci sono linee di produzione di nuove navi. Abbiamo chiesto a Fincantieri di riflettere su questo - continua Orlando - e di impegnarsi in percorsi formativi nei nostri istituti tecnici. Abbiamo dimostrato in altri momenti la capacità del Cantiere palermitano, abbiamo bisogno però che Fincantieri faccia dello stabilimento di Palermo un 'cantiere normale' in espansione nel cuore del Mediterraneo".

Dall'assessora regionale al Lavoro Giovanna Marano parole di rammarico sulla condizione in cui versa Fincantieri: "Abbiamo ascoltato un progetto per Palermo condizionato a quanto saprà disporre la Regione Siciliana; speravamo, a fronte di ordinativi per 106 navi, che Palermo non dovesse sognare quello che Fincantieri ancora non ha: investimenti regionali per commesse di traghetti per le isole minori", ha commentato l'assessora ieri durante il dibattito organizzato dai sindacati sul futuro della cantieristica navale in città. "Il cantiere di Palermo - è stata la riflessione della Marano - sconta carenze strutturali dovute alla scarsa attenzione degli ultimi tre governi regionali, ma nonostante questo è in grado di competere e di costruire navi anche in attesa delle nuove infrastrutture. E questo è necessario per avere una capacità polifunzionale nel cuore del Mediterraneo a fronte di una crescita della movimentazione marittima del porto palermitano".

