Fine del Ramadan, Orlando alla comunità islamica, ''Grazie per il legame forte con Palermo''

Per la fine del mese sacro del Ramadan, il Sindaco Leoluca Orlando ha indirizzato un messaggio alla comunità islamica di Palermo.

In occasione della festa di Eid al-fitr, che segna la fine del mese sacro del Ramadan, il Sindaco Leoluca Orlando ha indirizzato alla comunità islamica della città un messaggio che si riporta di seguito.

"Con la celebrazione di Eid al-fitr termina oggi il mese sacro del Ramadan.

È un momento importante per tutta la comunità dei fedeli musulmani e quindi anche per la ricca e vitale comunità islamica di Palermo.

E' come sempre un momento insieme di festa, riflessione e comunione anche se le misure di prevenzione del contagio hanno impedito a molti di noi di essere presenti.

Ai tanti palermitani di fede musulmana rivolgo un sentito ringraziamento per aver confermato, anche in questo ultimo mese che è coinciso con il difficile periodo dell'emergenza, il loro forte legame con la città e la comunità tutta, il loro amore per Palermo; segno ancora una volta di quanto ogni singola tessera sia un componente essenziale del mosaico di Palermo e di come la nostra realtà sia unità perché riconosce tutti e ciascuno come suoi cittadini."

La comunità musulmana palermitana si è riunita stamattina, come di consueto per la fine del Ramadan, oltre che nelle moschee anche al Foro Italico dove era stata predisposta l'accoglienza dei fedeli e lo svolgimento della preghiera secondo le prescrizioni di sicurezza legate alla prevenzione del contagio.

