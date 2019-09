migranti

Finisce l'odissea dell'Ocean Viking, diretta verso Lampedusa

La nave Ocean Viking con 82 migranti a bordo, si sta dirigendo verso l'isola di Lampedusa.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/09/2019 - 09:38:11 Letto 372 volte

Lampedusa porto sicuro. Lo hanno assegnato le autorità italiane alla Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranea e Medici senza frontiere con 82 migranti a bordo, che ora si sta dirigendo verso l'isola.

Si starebbe valutando ora se farla entrare direttamente in porto o fare il trasporto dei migranti su motovedette della Guardia Costiera.

Nelle scorse ore, una nota di Palazzo Chigi aveva parlato di "sollecita soluzione" per la Ocean Viking, in attesa di un adeguato numero di Paesi Ue 'volenterosi' disponibili a prendersi una quota dei salvati. Le offerte più consistenti sono arrivate da Germania e Francia, ognuna pronta a farsi carico del 25% di coloro che sbarcano in Italia.

Il premier Giuseppe Conte ha ribadito la sua linea. "A me - ha spiegato - non interessa la propaganda ma non transigo sulla politica di rigore nel contrasto del traffico illecito. Per il resto i problemi cercheremo di risolverli in poco tempo anziché in 20 o 30 giorni".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!