Finti incidenti per intascare l'assicurazione: 22 indagati a Palermo

Truffa alle assicurazioni a Palermo.

21/06/2018

Truffa alle assicurazioni a Palermo. Ventidue persone sono indagate per avere chiesto soldi per falsi incidenti stradali. I componenti dell'organizzazione si presentavano nei pronto soccorso degli ospedali per farsi refertare i danni provocati da incidenti mai avvenuti. Secondo gli investigatori, ai medici dicevano di avere dolore alla spalla, portati in radiologia riuscivano a cambiare la lastre con altri esami dove in effetti c'era una lesione alla spalla.

I referti utilizzati per le truffe erano sempre gli stessi e sempre negli stessi punti. Da qui sono partite le indagini che hanno permesso di scoprire il raggiro. Molti degli indagati hanno già organizzato truffe con lo stesso sistema. I controlli sono scattati in tutti i pronto soccorso della città. I componenti erano soliti presentarsi in tutti gli ospedali per cercare di destare meno sospetti. Oggi ai componenti della banda sono stati notificati i provvedimenti di chiusura delle indagini.

La truffa si sarebbe concretizzata in 40 giorni nella seconda metà del 2014. Le compagnie assicurative raggirate sarebbero quattro e avrebbero liquidato a diverse persone i danni per la stessa identica frattura. Complessivamente le compagnie assicurative hanno sborsato 30 mila euro.

