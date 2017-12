totò riina

Firmato il ''nulla osta'' per il trasferimento della salma di Totò Riina

Morto nemmeno una settimana fa, non sono mancate le polemiche sul decesso di Totò Riina...

di Veronica Gioè | Pubblicata il: 20/11/2017

Morto nemmeno una settimana fa, non sono mancate le polemiche sul decesso di Totò Riina che ha fatto scatenare ''l'inferno'' anche dopo la sua scomparsa, in una società divisa tra chi non aspettava altro che la sua morte e chi sostiene che ''quando c'era la mafia, quella ''vera'', si stava meglio perchè dava lavoro''.

Ecco, magari su quest'ultima parte relativa al lavoro tante sono le perplessità visto che ''sfornava'' delinquenti, anche quelli in ''giacca e cravatta'' e non solo con la pistola in mano. Del resto ''cosa nostra'' ha avuto una sua evoluzione nel tempo, da capire se è stata la mafia ad avere dettato il cambiamento degli equilibri all'interno dei ''palazzi'' o viceversa.

Per Riina è comunque tempo di rientrare a casa, infatti, la Procura di Parma ha firmato il ''nulla osta'' per il trasferimento della salma del boss morto il 17 novembre nel reparto detenuti dell'ospedale emiliano.

Davanti al reparto di Medicina Legale è arrivato il carro funebre per caricare la bara, appena saranno concluse le pratiche.

