Flash Mob dei giornalisti, le parole di Musumeci

SolidarietÓ di Nello Musumeci al flash mob #Gi¨LeManiDallInformazione organizzato dai giornalisti siciliani. L'iniziativa, che si terrÓ oggi in contemporanea in tutte le cittÓ d'Italia.

Solidarietà di Nello Musumeci al flash mob #GiùLeManiDallInformazione organizzato dai giornalisti siciliani. L’iniziativa, che si terrà oggi in contemporanea in tutte le città d’Italia, nasce in risposta ai pesanti attacchi alla categoria giunti da Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista.

“La libertà di stampa è un diritto irrinunciabile a garanzia di tutti. Un grande valore che non può assolutamente essere messo in discussione da nessuno. La pluralità dell’informazione serve, soprattutto per chi fa politica, a comprendere appieno qual è il sentire della gente, il parere degli altri, le loro opinioni e per questo aiuta a riflettere. Chi si sente leso dal contenuto di articoli di stampa, può far valere le proprie ragioni nelle sedi competenti, ma non può aggredire verbalmente con insulti irripetibili” – afferma il presidente della Regione siciliana.

“Condivido – aggiunge – la protesta di oggi. Precedenti e concomitanti impegni istituzionali, purtroppo, non mi consentono di poter essere presente in piazza a Palermo, ma voglio far giungere, da presidente della Regione e da iscritto veterano all’Ordine dei giornalisti, la vicinanza mia personale e del governo a tutta la categoria per l’affermazione di un principio sacrosanto”.

La dichiarazione rilasciata da Claudio Fava partecipando stamattina alla manifestazione a Piazza Verdi a Palermo.

"Senza buon giornalismo ci sarebbero solo mezze verità. A qualcuno forse farebbero comodo: a noi no. Per questo partecipo al presidio promosso a Palermo dalla Federazione della Stampa, come giornalista e come Presidente della Commissione regionale antimafia".

"Il lavoro e la libertà dei giornalisti - prosegue il parlamentare - sono un bene prezioso che in più occasioni ha favorito la scoperta di verità, anche scomode. L’attacco volgare che subisce oggi l’intera categoria colpisce i tanti che, spesso in solitudine e con gravi rischi, offrono un insostituibile servizio pubblico che la politica dovrebbe valorizzare e non liquidare con frasi ed affermazioni ingiuriose".

Giusto Catania, capogruppo di Sinistra Comune: "Ho partecipato all'iniziativa promossa dalla Federazione Nazionale della Stampa e condivisa dall'Ordine dei Giornalisti per ribadire che la libera informazione è un principio fondante della democrazia. Tutelare la libertà di stampa significa tutelare lo stato di diritto nel nostro Paese. Esprimiamo condivisione e solidarietà alle ragioni della carta stampata. Troppo spesso la libertà di parola viene messa in discussione dall'attuale governo del Paese".

