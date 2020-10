Bonus Sicilia

Flop click day Bonus Sicilia, Musumeci invia ispettori e striglia i dirigenti

Il Governatore siciliano Nello Musumeci ha costituito un collegio ispettivo per accertare eventuali responsabilità sul mastodontico flop del click day per il Bonus Sicilia.

Il Governatore siciliano Nello Musumeci ha costituito un collegio ispettivo per accertare eventuali responsabilità sul mastodontico flop del click day del bonus destinato dalla Regione siciliana alla concessione di contributi a fondo perduto alle microimprese dell'Isola danneggiate dal lockdown. Come apprende l'Adnkronos, il Presidente della Regione siciliana, con apposito decreto firmato nei giorni scorsi, ha nominato dirigenti interni dell'amministrazione regionale e anche "soggetti esterni" al fine "di verificare le procedure previste per la concessione dei contributi" sul Bonus Sicilia e "la relativa gestione".

Non solo, Musumeci ha anche scritto, come si apprende, una lettera riservata, molto dura, con la quale esprime il proprio "disappunto" su quanto avvenuto, a due dirigenti generali. I destinatari delle lettere sono i dirigenti generali dell’Arit e delle Attività produttive della Regione Siciliana, Vincenzo Falgares e Carmelo Frittitta.

Nel decreto il Governatore Musumeci ricorda i "disservizi creati alle imprese" dopo "la sospensione e l'annullamento della procedura" e le conseguenti "ripercussioni sull'immagine dell'amministrazione regionale". Il Governatore ritiene che "è necessario procedere con una apposita attività ispettiva alla verifica delle cause che hanno determinato la richiamata sospensione e annullamento della procedura di ricezione delle istanze prevista per l'avviso pubblico Bonus Sicilia".

Siad-Cisal: “Musumeci dopo il flop del click day, farebbe meglio a tacere": “Il Governatore Musumeci torna a scagliarsi contro i dipendenti della Regione Siciliana, definendoli ‘inutili’ e ribadendo le frasi offensive dei mesi scorsi contro le quali abbiamo già sporto querela. Sorprende però che a fare la predica sia proprio il capo di un Governo che è riuscito, lui sì, a danneggiare le imprese siciliane con il flop del click day e della cassa integrazione: non ci risulta nessuno si sia dimesso, quindi farebbe meglio a tacere”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca e Angelo Lo Curto del Siad-Cisal, commentando le dichiarazioni di Musumeci durante l’intervento all’Innovation Days de Il Sole 24 Ore. “

Vorremmo ricordare a Musumeci – continuano Badagliacca e Lo Curto – che non ha rispettato nemmeno uno degli impegni presi coi dipendenti, che ha fatto rientrare tutti in ufficio in barba alle restrizioni anti-Covid di cui poi chiede il rispetto ai siciliani e che si attendono ancora i soldi promessi in Finanziaria e rimasti lettera morta. Musumeci vuole rendere efficiente la Regione? Inizi dal suo Governo”.

