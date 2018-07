aggressione

Follia a Campofelice di Roccella, pensionato aggredisce impiegata postale con un'ascia

Dopo aver accusato le Poste di averlo truffato, l'83enne ha estratto l'arma e ha colpito la donna

Pubblicata il: 16/07/2018

Mattinata di ordinaria follia a Campofelice di Roccella (PA). Intorno alle 08,40 un pensionato di 83 anni si è recato presso il locale ufficio postale e, dopo aver inveito contro un’impiegata lamentando di esser stato truffato, ha aggredito la donna con un’ascia lunga 34 centimetri dei quali 8 di sola lama.

Allertati da alcuni utenti presenti durante l'aggressione, i carabinieri di Cefalù (PA), supportati da quelli di Campofelice di Roccella, sono entrati nell’ufficio postale fermando l’aggressore.

La vittima è stata soccorsa e trasportata presso l’ospedale San Raffaele Giglio di Cefalù. La donna è stata visitata e medicata: non è in pericolo di vita, ma ha riportato una ferita lacerocontusa suturata con 15 punti. Per lei la prognosi è di 15 giorni. Il pensionato è stato portato al comando dei carabinieri di Cefalù.

