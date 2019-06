Fondi UE

Fondi UE, Ferrandelli: ''Necessario un cambio di rotta''

''Abbiamo bisogno di un cambio di rotta, decisivo quanto impellente, se non vogliamo perdere le uniche opportunitą di crescita di cui disponiamo'', Lo afferma Fabrizio Ferrandelli.

“È necessario un cambio di rotta se non vogliamo finire davvero a fanalino di coda, non solo dell’Italia ma anche d’Europa”. Lo afferma Fabrizio Ferrandelli, componente della direzione nazionale di +Europa, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE che decreta l’abbassamento del 32% il contributo per il POR Sicilia 2000-2006.



“La Sicilia non può più permettersi di perdere in questo modo risorse necessarie per creare opportunità di lavoro, infrastrutture e servizi utili al nostro territorio. E che questo accada a causa di una gestione non accurata, per non dire sciatta, dei fondi – conclude Ferrandelli - è davvero inammissibile. Abbiamo bisogno di una classe dirigente capace, competente che sia in grado di poter dare risposte ai cittadini e che riesca a farne emergere i know-how. Abbiamo bisogno di un cambio di rotta, decisivo quanto impellente, se non vogliamo perdere le uniche opportunità di crescita di cui disponiamo”.



