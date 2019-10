Isis

Fonti Usa, ucciso il capo dell'isis

Gli Usa lanciano raid contro il leader dell'Isis al Baghdadi nel nordovest della Siria.

27/10/2019

Secondo fonti militari riportate da Fox News "un obiettivo di alto profilo dell'Isis" è stato colpito nel corso di un raid Usa nella giornata di sabato nella zona di Idlib. L'identità della persona uccisa non può essere ancora confermata, spiegano le fonti, ma si crede si tratti proprio del leader dell'Isis Abu Bakr al Baghdadi.

Secondo quanto riporta la Cnn al Baghdadi sarebbe stato localizzato grazie all'apporto della Cia. Pochi minuti prima che si diffondesse la notizia del raid il presidente americano, Donald Trump, con un tweet aveva annunciato una dichiarazione per le nove del mattino ora di Washington, scrivendo "qualcosa di molto grande è appena accaduto!". Fonti della Casa Bianca hanno quindi spiegato che si trattera' di un annuncio relativo alla politica estera. La caccia ad al Baghdadi durata da cinque anni. Ad aprile era ricomparso in un video per la prima volta dal luglio 2014, quando fu ripreso mentre parlava alla moschea di Mosul. Nel febbraio del 2018 diverse fonti Usa riportarono che il leader dell'Isis era rimasto ferito nel corso di un bombardamento aereo del maggio del 2017 e, a causa delle ferite, dovvette lasciare la guida dell'Isis per almeno cinque mesi.

