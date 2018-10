Forello: ''Incontro segreto tra Orlando e il Presidente del Collegio dei Revisori. Chiediamo dimissioni''

Di seguito la nota del capogruppo del MoVimento 5 Stelle di Palermo e componente della commissione Bilancio al Comune, Ugo Forello, dopo le parole del presidente del Collegio dei Revisori dei conti, Marcello Barbaro.

"La gravissima e inaccettabile minaccia del Sindaco al Presidente del Collegio dei Revisori la sera stessa in cui è stata comunicata la relazione al rendiconto 2017 e l'irrituale e anomalo incontro segreto, sempre con il sindaco, nei successivi giorni, evidentemente ha prodotto i suoi effetti: oggi l'intervento del Presidente Barbaro è stato, a dir poco imbarazzante, incompleto, elusivo e contraddittorio.

I dubbi e la confusione sul rendiconto 2017 sono aumentati anche per responsabilità del Collegio dei Revisori che è apparso incapace di rispondere ai precisi quesiti e dubbi dei consiglieri, fino al paradosso di affermare prima che 'la valutazione non positiva è positiva con rilievi', per poi invece dichiarare che 'rimane una valutazione non positiva che non può definirsi negativa, però neanche positiva' lasciando la valutazione alla libera interpretazione di ciascuno.

Abbiamo la necessità di avere un collegio dei revisori, libero e indipendente, che sia davvero di ausilio e di aiuto al Consiglio Comunale, specie in un momento delicato come questo.

Purtroppo non crediamo che vi siano più le condizioni di serenità che consentano al Presidente Barbaro di proseguire nel proprio lavoro.

Per questo ne richiediamo, con rammarico e dispiacere, le immediate dimissioni. Oggi sempre di più la presenza del Sindaco in aula diventa un fatto necessario nell'interesse di tutti".