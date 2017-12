giunta regionale

Formata la nuova Giunta. Ma cosa chiedono i siciliani al nuovo Governo regionale?

Finalmente abbiamo la nuova Giunta che dovrebbe essere presentata oggi. Intanto, l'Istituto Demopolis ha chiesto ai siciliani di tracciare la loro Agenda di priorità per il presidente Nello Musumeci e per i suoi 12 assessori.

“L’80% dei cittadini indica l’occupazione, legata a doppio filo con la ripresa economica nell’Isola - spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento - La Sicilia avverte in modo rilevante gli effetti della crisi degli ultimi anni: la questione lavoro pesa oggi ancor più che in passato, mentre cresce nelle famiglie la convinzione che manchino nell’Isola reali prospettive occupazionali per le nuove generazioni”.

Il 67% chiede un impegno preciso per ridare efficienza alla sanità pubblica, i cui servizi sono oggi bocciati dalla stragrande maggioranza dei cittadini.

Il 64% chiede miglioramenti nel settore trasporti, viabilità ed infrastrutture.

Il 53%, chiede un’adeguata capacità strategica di programmazione e gestione dei fondi europei e per il 45% è necessaria la riduzione degli sprechi e maggiore efficienza della burocrazia regionale.

