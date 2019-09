sciopero della fame

Formazione: sciopero della fame di due ex 'sportelliste' a Palermo

Le due ex sportelliste fanno parte di un gruppo che si è dato appuntamento davanti gli uffici dell'assessorato per protestare.

09/09/2019

Due ex lavoratrici degli sportelli multifunzionali hanno iniziato, stamani, lo sciopero della fame davanti alla sede dell'Assessorato Regionale al Lavoro di Via Trinacria a Palermo.

Le due ex sportelliste fanno parte di un gruppo che si è dato appuntamento davanti gli uffici dell'assessorato per protestare "contro il silenzio che è calato sulla vicenda degli ex lavoratori della formazione professionale", affermano. E chiedono, tra l'altro, che "nel concorso per la messa a bando di 277 posti per il potenziamento degli uffici de lavoro sia inserito quale prerequisito, gli anni di esperienza e servizio maturati nella formazione".

