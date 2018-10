Terremoto Catania

Forte scossa di terremoto nella provincia di Catania *VIDEO*

Forte sisma avvertito dalla popolazione in provincia di Catania.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/10/2018 - 03:27:17 Letto 1786 volte

Terremoto Catania. Non sono ancora disponibili, sul sito dell'INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), i dati relativi la magnitudo, l'epicentro e la profondità del forte sisma avvertito questa notte dalla popolazione in provincia di Catania.

Il terremoto di magnitudo ML 4.8 è avvenuto nella zona: 2 km S Santa Maria di Licodia (CT).

In particolare è la zona etnea ad essere interessata, la forte scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione intorno alle 2.34 nelle zone di Adrano, Biancavilla, Gravina di Catania, San Giovanni La Punta, Paternò e Nicolosi. Numerose le telefonate ai vigili del fuoco dalla popolazione spaventata.

La scossa ha provocato il crollo di cornicioni, nella chiesa di Santa Maria di Licodia e a Palazzo Ardizzone, ex sede del municipio, e di antiche case rurali ma non, secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco, crolli di edifici. Adrano e Biancavilla i paesi maggiormente interessati, dove si registrano dei crolli di cornicioni. I cittadini dei tre Comuni sono usciti dalle loro abitazioni e sono scesi in strada e la Protezione civile locale ha già provveduto a transennare alcune zone. Il sisma è stato avvertito a Catania e in tutta la provincia, otre che a Siracusa, Enna e Messina.

