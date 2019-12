maltempo

Forte vento a Palermo, crolla un muro davanti l'Ospedale Di Cristina *VIDEO*

Un muro è crollato questa mattina di fronte all'ospedale dei Bambini, il Di Cristina.

23/12/2019

Un muro è crollato questa mattina di fronte all'ospedale dei Bambini, il Di Cristina, dove c'è la farmacia. Per fortuna, secondo quanto riferiscono dalla centrale dei vigili del fuoco, senza provocare feriti.



È uno dei danni del vento che soffia a oltre 60 chilometri orari da ieri sera a Palermo. Le raffiche stanno continuando anche questa mattina. Decine le chiamate al centralino dei vigili del fuoco. Almeno una cinquantina gli interventi, spiegano dalla centrale operativa e i telefoni continuano a squillare.



Ieri sera un albero è caduto sul pub "Finch" di piazza Spinuzza. Per fortuna ai tavoli non sedeva alcun cliente. Danni alle vetrate e ai tavolini. Segnalati da ieri soprattutto cedimenti di cornicioni, coperture, tettoie e lamiere; e poi alberi e pali abbattuti dalla furia del vento e caduti su strade e marciapiedi.

