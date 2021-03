Forza Italia

Forza Italia, Berlusconi: ''Non siamo Pd o M5s, no a divisioni''

''Fra noi non ci sono differenze vere, di linea politica o di rivalitā personale'', dice Silvio Berlusconi.

09/03/2021

"Fra noi non ci sono differenze vere, di linea politica o di rivalità personale. Non siamo il Partito democratico o i Cinque stelle. Non date sponda, vi prego, a chi vorrebbe dividerci, a chi vuole dipingere correnti che non ci sono e non ci possono essere al nostro interno". L'ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi durante la riunione via Zoom con ministri, sottosegretari e coordinatori regionali del suo partito e dopo aver citato le recenti nomine fatte in FI: "Siete una squadra che ho scelto personalmente e nella quale ho grande fiducia, in ciascuno di voi personalmente", ha sottolineato.

