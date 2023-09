Forza Italia, Tajani: ''Vogliamo essere un centro di gravità permanente della politica italiana''

Forza Italia

Per Antonio Tajani Forza Italia ambisce, citando Franco Battiato, a essere un ''centro di gravitą permanente'' della politica italiana.

Per Antonio Tajani Forza Italia ambisce, citando Franco Battiato, a essere un "centro di gravità permanente" della politica italiana.

Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri lo ha detto in un'intervista a "Famiglia Cristiana". "Non ci facciamo influenzare dagli altri perché abbiamo una forte identità. E proprio per questo siamo aperti ad aggregare chi condivide i nostri valori. Possono arrivare da Renzi (Matteo, leader di Italia Viva) o dal Partito democratico, ma di sicuro non ci servono generali in cerca di un posto".

