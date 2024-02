Forza Italia

Forza Italia, Zacco nuovo capogruppo in Consiglio Comunale

''Cercherò di onorare questo rilevante incarico con abnegazione, cercando di garantire la stabilità del partito attraverso la condivisione con tutti i componenti del gruppo, nell'interesse dei cittadini'', Così su Facebook il consigliere Ottavio Zacco.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/02/2024 - 17:35:12 Letto 764 volte

"Ringrazio il gruppo per la fiducia. I palermitani hanno bisogno di risposte celeri riguardo a numerose problematiche che attanagliano la nostra amata città. Forza Italia deve velocemente dare risposte ai palermitani attraverso atti amministrativi e la costante presenza nel territorio.

Cercherò di onorare questo rilevante incarico con abnegazione, cercando di garantire la stabilità del partito attraverso la condivisione con tutti i componenti del gruppo, nell'interesse dei cittadini, consolidando il sostegno alla maggioranza che sostiene il Sindaco Lagalla". Così su Facebook il consigliere Ottavio Zacco.

“Esprimo i miei auguri di buon lavoro al consigliere Ottavio Zacco per la nomina come nuovo capogruppo in Consiglio comunale di Forza Italia, prendendo il posto di Gianluca Inzerillo che ringrazio per il contributo costruttivo dato in questa prima fase di consiliatura e che, sono sicuro, continuerà a dare all’azione della coalizione di maggioranza. Sono convinto che il consigliere Zacco assumerà il nuovo incarico con la stessa determinazione e lo stesso impegno da sempre dimostrati”. Lo ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla.

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!