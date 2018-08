frana

Frana sulla Palermo-Sciacca, per fortuna nessun ferito

A causa del maltempo e delle abbondanti piogge parte di costone roccioso che costeggia la strada statale è smottato sulla carreggiata nei pressi dello svincolo per Salaparuta

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/08/2018 - 09:17:31 Letto 649 volte

Frana sulla Palermo-Sciacca. A causa del maltempo e delle abbondanti piogge parte di costone roccioso che costeggia la strada statale è smottato sulla carreggiata nei pressi dello svincolo per Salaparuta.

Fortunatamente non ci sono state conseguenze per gli automobilisti, ma sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e dell’Anas per cercare di mettere in sicurezza la zona. Nei pressi della frana, dove si sta ancora lavorando, è stata ristretta la carreggiata e disposto il senso unico alternato.

Intanto la Protezione civile regionale ha diffuso un avviso con livello di allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle ore 16 di ieri, 20 agosto, alle ore 24 di oggi, 21 agosto. In particolare, si legge nell’avviso, per oggi sono previste “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati”.

