Francesco Cappello è il nuovo capogruppo M5S all'Ars

E’ Francesco Cappello il nuovo capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars che succede così alla collega Valentina Zafarana nella consueta turnazione dei capigruppo M5S a Palazzo dei Normanni. Avvocato 47enne di Caltagirone, Cappello è vice presidente della Commissione Salute servizi sociali e sanitari, medesima commissione di cui era componente nella passata legislatura. Il cambio del capogruppo con il passaggio di testimone tra Zafarana e Cappello avverrà ufficialmente il 1 gennaio 2019.

“Ringrazio la collega Valentina Zafarana - spiega il deputato - per come ha svolto il delicato ruolo assegnatole. Siamo la prima forza politica di questo palazzo e come tali, sentiamo più forte, rispetto alle altre formazioni politiche, il peso delle denunce che giungono da parte dei cittadini su quello che non funziona nell'Isola. Da quando siamo in Ars però puntiamo ad essere un gruppo propositivo e responsabile, con una produzione legislativa massiccia e auspichiamo di qualità e capaci di dare credito alle buone proposte, poche a dire la verità, che arrivano da governo e altre forze politiche. Se a livello nazionale la fiducia nel Movimento 5 Stelle è cresciuta - spiega ancora Cappello - è probabilmente grazie anche al lavoro che abbiamo fatto noi all'interno di questo palazzo e sul territorio. Per quanto riguarda la linea da tenere in questa legislatura - spiega Cappello - non ci saranno grandi novità. Come sempre, governo e maggioranza, hanno un credito da poter utilizzare per proposte di buon senso. Qualora ve ne fossero, noi ci siamo. Se invece la logica è sempre quella della spartizione di privilegi e clientele, noi faremo, come sempre le barricate” - conclude Cappello.

