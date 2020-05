politica

Francesco Scoma lascia Forza Italia e abbraccia Italia Viva

Puccio La Rosa: ''Diamo il benvenuto a Francesco Scoma in Italia Viva e nella squadra siciliana della nostra formazione''.

14/05/2020

“La scelta dell’onorevole Francesco Scoma di aderire ad Italia Viva, oltre che costituire un nuovo ingresso importante e significativo, dimostra, con chiarezza la bontà del nostro progetto che, sganciato da logiche ormai logore e da catalogazioni ideologiche ormai superate, punta a costruire l'Italia della crescita e della speranza”.

Lo afferma il coordinatore provinciale di Italia Viva Catania avv. Puccio La Rosa.

“Il nuovo ingresso di un bravo e preparato dirigente politico come Scoma - conclude La Rosa - premia, inoltre, il lavoro di radicamento del nostro partito fatto in questi mesi da rappresentanti istituzionali, dirigenti e attivisti di Italia Viva in Sicilia”.

