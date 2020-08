droga

Francese fermato all'aeroporto di Palermo: droga nascosta nel deodorante

Un cittadino francese appena sbarcato da un volo proveniente da Parigi è stato fermato dai finanzieri con della droga nascosta nel deodorante.

Pubblicata il: 28/08/2020

Nei giorni scorsi, i finanzieri della Compagnia di Punta Raisi in servizio all’aeroporto “Falcone/Borsellino”, unitamente ai funzionari dell’Ufficio delle Dogane, hanno fermato - grazie anche all’impiego dell’unità cinofila “Ugo” - un cittadino francese appena sbarcato da un volo proveniente da Parigi e trovato in possesso, complessivamente, di circa gr. 24 di sostanze stupefacenti.

In particolare, il passeggero - partito da Parigi con amici per trascorrere le vacanze in Sicilia - è stato trovato in possesso di circa 9 grammi di hashish e 15 grammi di marijuana occultati nel proprio bagaglio personale all’interno di un deodorante stick.

Per tale motivo il passeggero è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica mentre la sostanza stupefacente è stata sequestrata.

Fonte: Guardia di Finanza

