Veronica Panarello

Fratellino di Loris affidato al padre: Veronica Panarello non avrà più notizie

Il presidente del Tribunale di Ragusa ha affidato il fratellino di Loris in modo esclusivo al padre Davide Stival.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/01/2018 - 15:08:41 Letto 328 volte

In linea con il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Catania sulla limitazione della potestà genitoriale di Veronica Panarello, il presidente del Tribunale di Ragusa con un’ordinanza “temporanea ed urgente” ha affidato il fratellino di Loris in modo esclusivo al padre Davide Stival.

La decisione non è stata motivata soltanto con la detenzione della donna, che sta scontando una condanna a 30 anni di reclusione per l’uccisione e l’occultamento del cadavere del figlio Loris, di 8 anni, ma anche “con il rapporto conflittuale tra i coniugi”. Il presidente del Tribunale di Ragusa ha anche rigettato le richieste di Veronica Panarello sulla possibilità di essere periodicamente aggiornata sulla crescita e sull’evoluzione del bambino.

La donna ha aderito alla richiesta di separazione presentata dal marito.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!