Freddo nelle scuole a Palermo, proteste dei genitori

Il Codacons ha chiesto ''l'immediata chiusura degli istituti scolastici dove si registrano problemi ai sistemi di riscaldamento''.

Emergenza freddo in diverse scuole di Palermo. Nei giorni scorsi l'associazione di tutela dei consumatori Codacons ha chiesto "l'immediata chiusura degli istituti scolastici dove si registrano problemi ai sistemi di riscaldamento" e ha annunciato un esposto alla magistratura per chiedere di indagare sul reato di interruzione di pubblico servizio.

A Palermo l'emergenza freddo ha colpito asili nido e istituti superiori, senza distinzione: caldaie guaste, impianti non a norma, in alcuni casi non esistenti.

Oggi a protestare sono stati i genitori della scuola materna Mantegna Bonanno. Il plesso in questione non è mai stato dotato di impianto di riscaldamento e, in tutti questi anni, la questione è ovviata con l’installazione di condizionatori i quali, carenti di adeguata manutenzione, già all’inizio di questo anno scolastico, hanno deciso di non funzionare più con la conseguenza che i bambini più piccoli sono costretti a rimanere al gelo durante le ore scolastiche.

Una situazione paradossale che sta compromettendo la ripresa agli studi dei tanti alunni dell’istituto.

