Freddo per l'Immacolata, a Palermo ieri pioggia e disagi

Sarà un'Immacolata all'insegna del freddo. Tre veloci perturbazioni raggiungeranno l'Italia tra oggi e il weekend dell'Immacolata.

Sarà un’Immacolata all’insegna del freddo. Tre veloci perturbazioni raggiungeranno l'Italia tra oggi e il weekend dell'Immacolata, da domenica i primi cali delle temperature e dalla settimana prossima clima più freddo.

Sono le previsioni per i prossimi giorni del Centro Epson Meteo. Oggi, al mattino, ci sarà qualche pioggia residua sulla Sicilia orientale con parziali schiarite sul resto del Sud e sull'Arco alpino.

Domani giorno dell’Immacolata, spiegano i metereologi, una perturbazione scivolerà rapidamente verso Sud con alcune precipitazioni al mattino tra zone interne e adriatiche del Centro e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio sulla Puglia, Calabria Tirrenica e nord-est della Sicilia.

A Palermo temperature in calo ma non si prevedono al momento piogge, anche se ieri sera sul capoluogo siciliano si è abbattuto un acquazzone che come sempre ha creato disagi e allagamenti.

