degrado e assicurazioni

Frodi assicurative e arti mutilati nel palermitano, in carcere altri tre responsabili

Risvolti nel procedimento penale relativo all'operazione ''Tantalo'', che aveva portato la polizia a sgominare due bande distinte ma collegate, dedite a cruenti falsi sinistri stradali

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/08/2018 - 15:48:54 Letto 535 volte

Risvolti nel procedimento penale relativo all’operazione della polizia di Stato denominata “Tantalo” dello scorso 8 agosto, che ha portato al fermo di 12 persone ritenute responsabili di avere preso parte a due organizzazioni criminali distinte ma collegate, dedite a cruente frodi assicurative.

Dal gip di Palermo arriva oggi il provvedimento di custodia cautelare in carcere anche per Giuseppe Burrafato, Michele Caltabellotta e Giuseppe Portanova, fermati nel territorio di Termini Imerese. Inizialmente, i tre erano stati sottoposti alla misura dell’obbligo di dimora presso il comune di residenza (Burrafato), alla custodia cautelare in carcere (Caltabellotta) e agli arresti domiciliari (Portanova).

Le frodi assicurative venivano realizzate dalle due organizzazioni attraverso la mutilazione degli arti di "vittime" compiacenti, attraverso modalità violente e l'uso di oggetti pesanti e contundenti, impiegati come vere e proprie armi; tra le file dei malviventi c'era anche un'infermiera dell'ospedale Civico, che trafugava farmaci da impiegare durante la convalescenza. I complici designati quali presunte vittime venivano scelti nei bassifondi del palermitano, tra tossicodipendenti e persone in rilevanti difficoltà economiche.

Fonte: QUESTURA DI PALERMO

