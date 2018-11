abusivismo commerciale

Frutta e pane sequestrati a Palermo: venduti senza autorizzazione

La Polizia Municipale nell'ambito dei controlli sull'abusivismo commerciale stamattina ha sequestrato oltre una tonnellata di frutta.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/11/2018 - 17:48:09 Letto 398 volte

La Polizia Municipale nell’ambito dei controlli sull’abusivismo commerciale predisposti dal Comandante Gabriele Marchese stamattina ha sequestrato oltre mille chili di frutta a tre venditori abusivi individuati in via Sarullo, via Patti e piazza Europa. In via Pacinotti invece sono stati sequestrati 16 chili di pane e prodotti da forno ad un venditore cinquantaseienne, già in passato sottoposto ad identico provvedimento.



In via Luigi Sarullo, vicino alla Casa del Sole, sono stati sequestrati 780 chili di frutta e ortaggi ad un trentacinquenne che esponeva la merce sulla sede stradale; 220 chili stati sequestrati ad un quarantenne a piazza Europa , mentre 90 chili di frutta e ortaggi vari, in via Patti all’altezza di via Rosario da Partanna ad un ventiseienne.

Nessuno dei quattro venditori era in possesso delle autorizzazioni necessarie per esercitare la vendita: la tonnellata di merce sequestrata, ad eccezione dei prodotti da forno che non sono stati giudicati commestibili, sono stati donati in beneficenza ad istituti di accoglienza.

Fonte: Polizia Municipale

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!