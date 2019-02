riparazione Fuga di gas

Fuga di gas in via Aliberti: riparata tubazione danneggiata

I tecnici intervenuti hanno messo subito in sicurezza un edificio di due piani interessato dal problema, sospendendo temporaneamente l’erogazione del metano .

Pubblicata il: 15/02/2019 - 12:16:48

Gli operatori del pronto intervento gas di Amg Energia hanno completato in via Antonio Aliberti, a San Lorenzo, il ripristino degli impianti di superficie danneggiati (riduttore di pressione e traversina collegati alla tubazione interrata del metano) da cui, stamattina si è prodotta una fuga di gas.

I tecnici intervenuti hanno messo subito in sicurezza un edificio di due piani interessato dal problema, sospendendo temporaneamente l’erogazione del metano e hanno avviato la sostituzione delle strutture. Sono stati trovati danneggiati il riduttore di pressione e la traversina, collocati in superficie, a circa cinquanta centimetri dalla sede stradale, e collegati alla tubazione interrata: molto probabilmente sono stati colpiti da un’auto.

Nessun pericolo, comunque: l’odore di gas percepito immediatamente e che ha fatto scattare l’allarme è stato proprio quello dovuto alla piccola fuoriuscita causata dall’urto che ha danneggiato gli impianti. Nel momento in cui il riduttore di pressione registra una fuoriuscita anomala rispetto alla normale portata, infatti, va automaticamente in blocco, fermando l’erogazione di metano. E’ stato riattivato dai tecnici dopo l’intervento di sostituzione e ripristino degli impianti, durato all’incirca un’ora e mezza. Finito il ripristino, gli operatori hanno verificato il corretto funzionamento delle cucine degli appartamenti della palazzina di via Aliberti. “L’erogazione di gas è tornata nella normalità – sottolinea l’amministratore unico di Amg Energia, Mario Butera –. Ringrazio gli operatori del pronto intervento per la tempestività e la professionalità”.

