politica

Fumate nere in Parlamento: centrodestra spaccato in due

Fumate nere al Parlamento.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/03/2018 - 21:03:57 Letto 330 volte

Fumate nere al Parlamento. Alla terza votazione per l'elezione del presidente della Camera dei deputati, come annunciato, sono prevalse le schede bianche: al terzo scrutinio sono state 569.

Il presidente provvisorio Roberto Giachetti ha quindi sospeso la seduta che riprenderà sabato mattina alle 10:30. A Montecitorio, nel secondo voto le bianche sono state 577 e anche alla prima votazione nessuno ha raggiunto la maggioranza dei 420 voti richiesti: le bianche sono state 592 e 18 le nulle. Per quanto riguarda Palazzo Madama, invece, Anna Maria Bernini di Forza Italia ha ricevuto 57 voti nella seconda votazione per l'elezione del presidente del Senato - che corrispondono al numero dei senatori eletti dalla Lega, meno uno - provocando l'ira di Silvio Berlusconi. Il presidente provvisorio di Palazzo Madama Giorgio Napolitano ha convocato la nuova seduta a Palazzo Madama, per il terzo scrutinio, sabato mattina alle 10:30.

"Per uscire dal pantano, la Lega fa un gesto di responsabilità all'interno del centrodestra - ha detto Salvini -. Noi non vogliamo che si perda altro tempo prezioso, vogliamo che il Parlamento cominci a lavorare il prima possibile”. Ed è muro contro muro tra Forza Italia e Lega. La coalizione infatti rischia di rompersi. Matteo Salvini apre le danze lanciando Anna Maria Bernini al posto di Paolo Romani come candidato azzurro, espressione della coalizione a palazzo Madama. E' un errore porre veti, "ma sbaglia anche chi si arrocca su un solo nome", aveva avvertito il segretario del Carroccio: “Ognuno di noi deve parlare con tutti e mettersi di lato e noi della Lega ci siamo messi di lato di un chilometro e abbiamo votato la Bernini per amore del Paese ed è l'unico modo per evitare l'abbraccio Pd-M5S per eleggere il presidente del Senato”.

Giancarlo Giorgetti: “Il voto per la Bernini è una provocazione utile per muovere le acque. Vediamo cosa dicono i Cinque Stelle". Amareggiato e adirato per il contropiede del suo principale alleato, che ha il sapore di una vera e propria sfida, Silvio Berlusconi controbatte con una nota di fuoco del partito, che non esclude la rottura dell'alleanza: "I voti alla Bernini, strumentalmente utilizzata, sono da considerarsi un atto di ostilità a freddo della Lega che da un lato rompe l'unità della coalizione di centrodestra e dall'altro smaschera il progetto per un governo Lega/M5s''.

Il Cavaliere, raccontano, in queste ultime ore è tra due fuochi: in casa azzurra c'è chi lo tira da una parte e gli consiglia di forzare la mano e arrivare alla quarta votazione in Senato sempre con Romani (convinto che "tirare in ballo il nome della Bernini significa bruciarlo" e che alla fine il soccorso del Pd "spianerà la strada a Fi") e chi, invece, gli suggerisce di fare un passo indietro e cambiare subito cavallo in corsa senza aspettare il segreto dell'urna, domani. Il botta e risposta Salvini-Berlusconi fa presagire una resa dei conti interni, ma i pontieri si sono già messi al lavoro per scongiurare il peggio.

L'annuncio di Salvini si presta a due letture: alcuni lo considerano un vero e proprio guanto di sfida lanciato al Cavaliere che può preludere a uno strappo clamoroso nella coalizione; altri, invece, ci vedono una mossa per togliere le castagne dal fuoco proprio al leader azzurro. Insomma la situazione è molto difficile, il centrodestra è spaccato in due. Nessuno si fida dell'altro, Berlusconi sospetta l'inciucio M5S-Lega, mentre Salvini teme l'asse Pd-Fi, anche se paventa ufficialmente l'abbraccio mortale Pd-M5S.

Se dovesse saltare Romani, dunque, c'è la Bernini. Ma se anche quest'ultima dovesse essere impallinata, ragionano tra gli azzurri, in pole ci sarebbe la neosenatrice Maria Elisabetta Casellati, classe 1946, da Rovigo, ex membro laico del Csm in quota Fi, vicina a Niccolò Ghedini, ex sottosegretario alla Salute e alla Giustizia in tre legislature targate Berlusconi. Tra i papabili, resta anche il vicepresidente uscente del Senato, Maurizio Gasparri.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!