intimidazioni

Fumogeni dentro ad un negozio di corso dei Mille, intimidazione mafiosa?

Un commerciante di Corso dei Mille si è visto recapitare due fumogeni dentro il negozio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/09/2019 - 09:04:23 Letto 377 volte

Fumogeni dentro il negozio, probabilmente un nuovo metodo di intimidazione mafiosa. Nei giorni scorsi un commerciante di Corso dei Mille si è visto recapitare due fumogeni dentro il negozio. Due giovani a bordo di scooter con caschi integrali si sono avvicinati al bar gastronomia.

Uno dei due è sceso e ha lanciato un primo fumogeno contro il negozio iniziando a urlare. Poco dopo prima di andare via i due sono passati di nuovo e hanno lanciato un secondo fumogeno dentro l’esercizio commerciale.

Tanta paura per quanti si trovavano dentro al negozio. Il titolare ha chiamato la polizia e denunciato quanto successo. Ha detto di non avere subito minacce e non sapere riconoscere chi ha lanciato i dispositivo per creare fumo.

